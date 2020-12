The 2020-2021 Sumner-Fredericksburg Girls Basketball Team is, from left, front row: junior Natalie Miller (14), freshman Jana Meyer (00) and senior Abby Meyer (32); middle row: junior Kylie Meyer (22), senior Landree Kobliska (20), senior Molly Niewoehner (12) and manager Lanie Morris; back row: assistant coaches Kristin Anderson and Kayla Coronado, junior Kayla Paulus (24), junior Katie Reno (44), freshman Isabelle Elliott (30), junior Morgan Brandt (34), junior Lily Buchholz (40) and head coach Kevin Bergman.