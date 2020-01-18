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Dr. Benjamin Torrez

Benjamin Torrez, DO, MPH

INDEPENDENCE – Buchanan County Health Center (BCHC) will sponsor a free educational seminar in the Community Room of the Independence Library on Monday, February 3, featuring Benjamin Torrez, DO, MPH, an orthopedic surgeon with Cedar Valley Medical Specialists. Dr. Torrez’s topic is about living with and treating hip and knee pain.

The event will run from 6 to 7 p.m. Open to the public, no advanced registration is required.

Dr. Torrez specializes in complete orthopedic surgical care, including total knee and hip replacement surgery. He joined Cedar Valley Medical Specialists in 2013 and has been visiting the BCHC Orthopedic Clinic and Surgery Department since 2014. A board-eligible orthopedic surgeon, Dr. Torrez is a professional member of the American Osteopathic Academy of Orthopedics, the American Academy of Orthopedic Surgeons, and the Orthopedic Trauma Association.