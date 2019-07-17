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Beta Sigma Phi makes donation to library

Pictured (from left) are Chapter Vice President Donna Nielson, Chapter President Kris Holle, Library Assistant Michelle Burke, Amanda Whitaker of the Chapter Service Committee, and young readers Calvin and Ruby Whitaker. Calvin and Ruby (showing off their prizes) have really enjoyed being involved with the Summer Reading Program.

 Courtesy Photo

INDEPENDENCE – Among the service projects supported this year by the Beta Chi Chapter of Beta Sigma Phi, a service and social sorority, is the Independence Public Library.

According to Chapter President Kris Holle, the library will use the $100 donation to fund the Summer Reading Program.

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