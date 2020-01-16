Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

Bowlerette League

Bowled Jan. 9

TEAM W — L

NAPA 8-2

Custom Concrete 7-3

Denton Castings 5-5

Indee Car Wash 5-5

Del Rio 2-8

Lucky 10 Lanes 1-9

HIGH SERIES: Katie Kuhse 533, Barb Bantz 527, Karen Arnold 524

HIGH GAME: Katie Kuhse 201, Jennifer Gonzalez 191, Julie Bentley 190

Tags