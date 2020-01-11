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Saturday, Jan. 4

8:15 p.m.

Deputies arrested Jessica Marie Pirtle, 24, of Lamont. Pirtle was charged with second offense possession of a controlled substance (aggravated misdemeanor) and possession of drug paraphernalia (simple misdemeanor). This arrest was made in the 600 block of Bush Street in Lamont.

4:20 p.m.

Deputies arrested a 17-year-old juvenile, charging him with assault causing bodily injury (serious misdemeanor) and two counts of possession of a controlled substance (serious misdemeanor). The juvenile was released to his parents/guardians and will be referred to Juvenile Court Services in this matter. This arrest was made in the 2500 block of Quasqueton Diagonal Boulevard.