...SIGNIFICANT WINTER STORM TONIGHT THROUGH SATURDAY EVENING...
.A SIGNIFICANT WINTER STORM WILL CONTINUE TO IMPACT THE AREA
THROUGH SATURDAY EVENING WITH MULTIPLE HAZARDS AND POTENTIALLY
DANGEROUS TRAVEL CONDITIONS.
A WINTRY MIX WILL CONTINUE THROUGH TONIGHT, PRIMARILY AS SNOW
NORTHWEST OF A CEDAR RAPIDS TO DUBUQUE LINE. SOUTHEAST OF THIS
LINE, RAIN, FREEZING RAIN AND SLEET WILL CHANGE TO SNOW FROM
NORTHWEST TO SOUTHEAST THROUGH OVERNIGHT INTO SATURDAY MORNING.
SEVERAL INCHES OF SLEET AND SNOW ARE EXPECTED WITH ICE
ACCUMULATIONS UP TO THREE TENTHS OF AN INCH POSSIBLE. NORTH WINDS
FROM 20 TO 30 MPH MAY LEAD TO BLOWING AND DRIFTING SNOW.
A LULL IN THE PRECIPITATION IS EXPECTED EARLY SATURDAY, FOLLOWED
BY ANOTHER ROUND OF SNOW SATURDAY AFTERNOON AND EVENING.
ADDITIONAL SNOWFALL OF SEVERAL INCHES WILL BE POSSIBLE, ALONG
WITH BLOWING AND DRIFTING DUE TO BRISK NORTHEAST WINDS.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW AND MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 6 TO 9 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS UP TO A
QUARTER OF AN INCH. HEAVIEST SNOWFALL LATE TONIGHT AND SATURDAY
EVENING. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH WITH BLOWING SNOW IN
OPEN AREAS.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA.
* WHEN...NOW TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL CONTINUE TO IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
CALL 511 FOR ROAD CONDITIONS.
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