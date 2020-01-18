...WINTER STORM CONTINUES INTO SATURDAY...
.SNOW HAS TRANSITIONED TO A WINTRY MIX OF FREEZING RAIN AND
SLEET ACROSS MUCH OF EASTERN IOWA AND WEST CENTRAL ILLINOIS.
THIS TRANSITION WILL CONTINUE TO MOVE ACROSS NORTHWEST ILLINOIS
THE REST OF THE EVENING. OVERNIGHT, THE FREEZING RAIN AND SLEET
MAY TAPER OFF TO FREEZING DRIZZLE. TOTAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES ARE LIKELY, ALONG WITH ICE
ACCUMULATIONS UP TO TWO TENTHS OF AN INCH. STRONG SOUTHEAST
WINDS GUSTING UP TO 30 TO 35 MPH THROUGH THIS EVENING WHEN
COMBINED WITH THE FALLING PRECIPITATION WILL FURTHER REDUCE
VISIBILITIES AND CAUSE DANGEROUS TRAVELING CONDITIONS.
BY SATURDAY MORNING, VERY STRONG NORTHWEST WINDS GUSTING TO 40 TO
45 MPH WILL LEAD TO BLOWING AND DRIFTING SNOW WITH GREATLY
REDUCED VISIBILITY. THESE WINDS WILL COMBINE WITH FALLING
TEMPERATURES TO PRODUCE WIND CHILLS DOWN TO 10 BELOW ZERO TO 20
BELOW ZERO DURING THE EVENING HOURS SATURDAY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. ADDITIONAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATION OF AROUND AN INCH. TOTAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE TENTH OF AN INCH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA
AND NORTHWEST ILLINOIS.
* WHEN...FROM NOON FRIDAY TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
IN ILLINOIS, GO TO WWW.GETTINGAROUNDILLINOIS.COM FOR ROAD
CONDITIONS. IN IOWA, CALL 511 FOR ROAD CONDITIONS.
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