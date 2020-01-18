Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

INDEPENDENCE – Charles R Zieser, 75, of Waterloo, passed away January 14, 2020 at MercyOne Waterloo Medical Center from complications of leukemia.

He was born December 26, 1944, in Independence, Iowa, to Laverne and Mary (Kirsch) Zieser. He was preceded in death by his parents and one grandson, Andy Koch. He is survived by his seven children, 15 grandchildren, four great-grandchildren; one brother; and three sisters.

A Celebration of Life will be held Saturday, January 25th 2:00-5:00 pm at River’s Edge in Independence. Interment will be held privately at St. John’s Cemetery at a later date.

Tags