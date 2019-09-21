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BRANDON – The 29th Brandon Cowboy Breakfast, hosted by the Brandon Area Community Club on September 15, served almost 900 meals to patrons and volunteers, according to Denise Lehman, who worked at the event.

The proceeds of the breakfast go to the community center’s building fund to help pay the annual upkeep the facility requires.

The club would like to thank those who came and dined – as well as the 75 volunteers who gave their time and energy – to make the event a great success.

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