...DANGEROUS HEAT AND HUMIDITY CONTINUES THROUGH SATURDAY...
.HIGH TEMPERATURES IN THE 90S COMBINED WITH VERY MUGGY CONDITIONS
WILL LEAD TO DANGEROUS HEAT INDICES THROUGH SATURDAY. TEMPERATURES
WILL ONLY DROP INTO THE UPPER 70S AND LOW 80S TONIGHT, WITH QUICK
RISES SATURDAY MORNING. HEAT INDICES SHOULD RISE ABOVE 100
DEGREES BY 10 AM OR 11 AM, WITH PEAK HEAT INDICES OF 100 TO 110
EXPECTED FOR SATURDAY.
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT
SATURDAY...
* HEAT INDEX VALUES...UP TO 110 DUE TO TEMPERATURES IN THE 90S AND
DEWPOINTS IN THE MID 70S.
* TIMING...THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...INCREASED RISK FOR HEAT EXHAUSTION OR HEAT STROKE.
THE VERY YOUNG, ELDERLY, THOSE WITHOUT AIR CONDITIONING, AND
PEOPLE PARTICIPATING IN STRENUOUS OUTDOOR ACTIVITIES ARE THE
MOST SUSCEPTIBLE. VEHICLE INTERIORS CAN REACH LETHAL
TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES. NEVER LEAVE PETS,
CHILDREN, OR THE ELDERLY UNATTENDED IN PARKED VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL OCCUR. THIS
COMBINATION WILL LEAD TO A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT
ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-
CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK ON RELATIVES AND
NEIGHBORS, ESPECIALLY THE ELDERLY.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
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