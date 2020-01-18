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VAN HORNE – The Independence girls’ basketball team travelled to Benton Community Thursday night (January 16) for a game originally scheduled for Friday, but because of inclement weather the game was pushed up. Benton Community (7-5) handed the Mustangs their third consecutive loss, 52-29.

Benton Community came out and pressured Indee full-court and the Mustangs looked out of sorts from the beginning. Independence did not handle the pressure very well, leading to 6 first-quarter turnovers.

Defensively, the Mustangs were in what appeared to be a “box and 1” on the Bobcats 5’8” freshman, Jenna Twedt. That didn’t stop her; she finished with 27 points.

No stats were readily available at press time.

1Q 2Q 3Q 4Q FINAL

MUSTANGS 4 6 2 17 29

BENTON 19 17 15 1 52