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INDEPENDENCE – Leo P. Craney, 68, of Beloit, Wisconsin, died unexpectedly on Thursday, September 5, 2019, at his home. Leo’s graveside service and burial will at 2 p.m. on Saturday, September 21, 2019, in the St. John Catholic Cemetery in Independence, Iowa. Full military burial honors will be accorded following the service.

He was born November 15, 1950, to Cecil and Rita (Moroney) Craney in Independence, Iowa.

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