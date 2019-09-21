...FLASH FLOOD WATCH SATURDAY EVENING THROUGH SUNDAY EVENING...
.A SLOW-MOVING COLD FRONT WILL INTERACT WITH A TROPICAL AIRMASS
AND PRODUCE HEAVY RAINFALL THIS WEEKEND. INDIVIDUAL STORMS WILL
BE CAPABLE OF PRODUCING RAINFALL RATES OF UP TO 2 INCHES PER HOUR
AND FLASH FLOODING. IF STORMS MOVE REPEATEDLY OVER THE SAME AREAS
RAINFALL AMOUNTS MAY BE EXCESSIVE.
WHILE SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL DEVELOP ON SATURDAY, THE
PRIMARY TIMEFRAME FOR THE HEAVIEST RAINFALL WILL BE SATURDAY
EVENING THROUGH SUNDAY EVENING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY EVENING
THROUGH LATE SUNDAY NIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHWEST ILLINOIS AND IOWA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTHWEST ILLINOIS, CARROLL, JO DAVIESS,
STEPHENSON, AND WHITESIDE. IN IOWA, BENTON, BUCHANAN, CLINTON,
DELAWARE, DUBUQUE, JACKSON, JONES, AND LINN.
* FROM SATURDAY EVENING THROUGH LATE SUNDAY NIGHT
* A PROLONGED PERIOD OF HEAVY RAIN IS EXPECTED OVER SATURATED
SOILS. INDIVIDUAL STORMS MAY PRODUCE RAINFALL RATES OF UP TO 2
INCHES PER HOUR AND CAUSE FLASH FLOODING, ESPECIALLY SATURDAY
NIGHT.
* BE PREPARED FOR RAPIDLY RISING WATER LEVELS AND POSSIBLE
FLOODING IF YOU ARE NEAR A RIVER, STREAM, OR LOW LYING AREA.
BE READY TO MOVE TO HIGHER GROUND IF HEAVY RAIN DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT FLASH FLOODING IS POSSIBLE.
MONITOR FORECASTS AND TAKE ACTION IF FLASH FLOOD WARNINGS ARE
ISSUED OR FLASH FLOODING DEVELOPS.
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