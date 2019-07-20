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To the Editor:

What a beautiful evening for a community band concert at Riverwalk Park this past Sunday! We enjoyed familiar and popular tunes and ballads, visited with friends, met newcomers, and sang along on a mosquito-free lawn in front of the stage.

Thank you to our musicians!

Mary A. Klotzbach

Independence

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