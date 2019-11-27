...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 6 PM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...WEST TO NORTHWEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60
MPH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST MISSOURI, EAST CENTRAL,
NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA AND NORTH CENTRAL, NORTHWEST AND
WEST CENTRAL ILLINOIS.
* WHEN...FROM 3 AM TO 6 PM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS MAY BLOW DOWN TREES, BRANCHES AND POWER
LINES. POWER OUTAGES WILL BE POSSIBLE. TRAVEL WILL BE DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES AND ALONG NORTH TO SOUTH
ORIENTED ROADS. OUTDOOR DECORATIONS MAY GET DAMAGED.
* ADDITIONAL DETAILS...THE STRONGEST WINDS ARE EXPECTED FROM
WEDNESDAY MORNING THROUGH THE EARLY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
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