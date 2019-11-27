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INDEPENDENCE – During the recent Veterans Day festivities, a number of vets and VFW Auxiliary members enjoyed music, treats, and conversation at the Buchanan County Senior Center.

Individuals in this group were part of events throughout the community marking Veterans Day 2019 on November 12. Ceremonies were delayed one day due to the weather and a late start for area schools, which impacted the day’s itinerary.

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