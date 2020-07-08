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INDEPENDENCE – Citizens all over the community celebrated the Fourth of July in different ways. Eating an early breakfast; waving to people downtown during the normal parade time; a family bike parade; enjoying the Wapsipinicon River; and, of course, fireworks at night.

See more photos of the holiday on page 13 of today’s issue of the Bulletin Journal.

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