Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

Jack Franck

INDEPENDENCE – The family of Jack Franck is celebrating his 80th on Thursday, May 14, with a card shower.

Friends and family are invited to send birthday greetings and wishes to him at: Jack Franck, 2626-2 Quasqueton Diagonal Blvd, Independence, IA 50644.