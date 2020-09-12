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Grace UMC, Lamont

Grace United Methodist at 745 Washington Street in Lamont.

 John Klotzbach Photo

LAMONT – Grace United Methodist Church, located at 745 Washington Street in Lamont, is holding a pulled pork supper on Saturday, September 19. In addition to the pork, the meal will include potato salad and baked beans, and a pumpkin bar or brownie for dessert. A free will offering will be accepted.

Running from 3 to 6 p.m., patrons of the event may pick up meals at the front door.