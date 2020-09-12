...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT SATURDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ILLINOIS...IOWA AND NORTHEAST MISSOURI, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ILLINOIS, HANCOCK, HENDERSON, MCDONOUGH,
MERCER, ROCK ISLAND AND WARREN. IN IOWA, BENTON, BUCHANAN, CEDAR,
CLINTON, DELAWARE, DES MOINES, DUBUQUE, HENRY IA, IOWA, JACKSON,
JEFFERSON, JOHNSON, JONES, KEOKUK, LEE, LINN, LOUISA, MUSCATINE,
SCOTT, VAN BUREN AND WASHINGTON. IN NORTHEAST MISSOURI, CLARK AND
SCOTLAND.
* UNTIL 7 AM CDT SATURDAY
* HEAVY RAIN MAY RESULT IN FLASH FLOODING OF LOW-LYING AREAS, AREAS
WITH POOR DRAINAGE, URBAN AREAS, CREEKS AND STREAMS.
* 1-2 INCHES OF ADDITIONAL RAINFALL WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT FLASH FLOODING IS POSSIBLE.
MONITOR FORECASTS AND TAKE ACTION IF FLASH FLOOD WARNINGS ARE
ISSUED OR FLASH FLOODING DEVELOPS.
IF YOU ENCOUNTER WATER OVER A ROAD, TURN AROUND DON'T DROWN.
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