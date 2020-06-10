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INDEPENDENCE – American Legion Post 30 is announcing it will hold a final Bingo event this spring.

The public is invited to join together on Flag Day, Sunday, June 14, at the Post. Doors open at 12 p.m., and games begin at 1 p.m. There will be a $300 guaranteed payout. Fish bowl equally distributed. All regular packet games will have 75 percent payout.

The post will be liquidating all Bingo dabbers. The Crowbar kitchen will be open all day.

Come and enjoy a good time!