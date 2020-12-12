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As the Christmas and New Year’s holidays draw near, the staff at the Bulletin Journal asks area churches to submit information regarding special service dates, times, where face-to-face or virtual, etc.

Please submit your information one of three ways:

- Call 319-334-2557

- Email news@bulletinjournal.com

- Send via postal mail to 900 5th Avenue NE, Independence, IA 50644

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