...ACCUMULATING SNOW EXPECTED TONIGHT INTO SATURDAY...
.RAIN WILL CHANGE TO SNOW TONIGHT INTO EARLY SATURDAY. THE
CHANGEOVER HAS ALREADY OCCURRED APPROXIMATELY ALONG AND NORTH OF
A LINE FROM FREEPORT TO MAQUOKETA TO MARENGO. ACROSS THE
SOUTHEASTERN PORTION OF THE WINTER WEATHER ADVISORY IT MAY TAKE
UNTIL EARLY SATURDAY MORNING BEFORE RAIN SWITCHES TO ALL SNOW.
PERIODS OF LIGHT TO MODERATE SNOW ARE ANTICIPATED WITH THE
SECONDARY ROUND THAT MOVES IN LATE TONIGHT AND LASTS THROUGH
SATURDAY MORNING. THE HEAVIEST BANDS COULD PRODUCE HOURLY RATES OF
A HALF INCH TO 1 INCH PER HOUR FOR A BRIEF TIME. ADDITIONALLY,
NORTH WINDS GUSTING AROUND 30 MPH WILL LEAD TO FURTHER VISIBILITY
REDUCTIONS AND PATCHY BLOWING SNOW IN OPEN AND RURAL AREAS.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES.
ISOLATED AMOUNTS NEAR 6 INCHES ARE POSSIBLE. THE HIGHEST AMOUNTS
ARE FORECAST ALONG AND NORTH OF A LINE FROM NORTHERN STEPHENSON
COUNTY TO CEDAR RAPIDS.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA
AND NORTHWEST ILLINOIS.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. REDUCED VISIBILITY
DUE TO GUSTY WINDS ARE POSSIBLE.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW RATES COULD REACH A HALF INCH TO 1
INCH PER HOUR AND VISIBILITIES MAY FALL BELOW A HALF MILE IN
THE HEAVIEST BANDS OF SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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