THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN THE QUAD CITIES HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
BUCHANAN COUNTY IN NORTHEASTERN IOWA...
* UNTIL 730 AM CDT WEDNESDAY.
* AT 1035 PM CDT, EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED ONGOING ACROSS THE
NORTHERN PART OF BUCHANAN COUNTY, IN THE FAIRBANK, HAZLETON, AND
STANLEY AREAS. ONGOING FLOODING INCLUDES THE LITTLE WAPSIPINICON
RIVER, BUCK CREEK, HAZLETON CREEK, OTTER CREEK, BUFFALO CREEK, AND
THE WAPSIPINICON RIVER. RAPIDLY RISING WATER IS NO LONGER
OCCURRING, BUT IMPACTS FROM THE FLASH FLOOD WILL CONTINUE INTO THE
NIGHT.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
INDEPENDENCE, JESUP, FAIRBANK, WINTHROP, HAZLETON, QUASQUETON,
BRANDON, ROWLEY, AURORA, STANLEY, LIME CREEK COUNTY PARK,
WAPSIPINICON GOLF COURSE, FONTANA COUNTY PARK, LITTLETON, BUCHANAN
COUNTY FAIRGROUNDS, OTTERVILLE, INDEPENDENCE AIRPORT, JAKWAY PARK
AND FONTANA PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
&&