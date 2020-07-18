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WAVERLY – Annika Wall of Jesup was one of eight Wartburg College students recently honored by the Iowa Broadcast News Association at its annual convention in Pella.

Wall won first place in sports play-by-play, second place in sports coverage and sports play-by-play, and third place in political coverage in the student television division.

In addition, Wartburg’s Knight Vision News won first place in overall excellence for student TV, the top award for student TV stations.