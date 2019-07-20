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Pew Ride in Guttenberg

The Pew Ride stopped by the Mississippi River at Guttenberg this year.

 Marilyn Steinkamp Photo

WINTHROP – The Church of Christ United held their 9th Annual Pew Ride Saturday, July 13. This year’s ride was in memory of Pastor Dean Schlitter.

“Pastor Schlitter gave us the idea of a poker run nine years ago as a fundraiser,” said Marilyn Steinkamp, one of the organizers.

She reports about 45 people took part in the ride, including both motorcycles and cars. The ride started in Winthrop, with stops in Balltown, Guttenberg, and Edgewood.

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