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INDEPENDENCE – The Buchanan County Soil and Water Conservation District (SWCD) Commissioners will meet on Tuesday, September 24, at 7:30 a.m. at the USDA office, 503 17th Street SE, Independence. The meeting is open to the public.

If you have any questions, please call 319-334-4105, ext. 3, or go to www.buchananswcd.com.

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