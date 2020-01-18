...WINTER STORM CONTINUES INTO SATURDAY...
.SNOW HAS TRANSITIONED TO A WINTRY MIX OF FREEZING RAIN AND SLEET
ACROSS MUCH OF EASTERN IOWA AND WEST CENTRAL ILLINOIS. THIS
TRANSITION WILL CONTINUE TO MOVE ACROSS NORTHWEST ILLINOIS THE
REST OF THE EVENING. OVERNIGHT, THE FREEZING RAIN AND SLEET MAY
TAPER OFF TO FREEZING DRIZZLE. TOTAL SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS
OF 2 TO 6 INCHES ARE LIKELY, ALONG WITH ICE ACCUMULATIONS UP TO
TWO TENTHS OF AN INCH. STRONG SOUTHEAST WINDS GUSTING UP TO 30 TO
35 MPH THROUGH THIS EVENING WHEN COMBINED WITH THE FALLING
PRECIPITATION WILL FURTHER REDUCE VISIBILITIES AND CAUSE
DANGEROUS TRAVELING CONDITIONS. BY SATURDAY MORNING, VERY STRONG
NORTHWEST WINDS GUSTING TO 40 TO 45 MPH WILL LEAD TO BLOWING AND
DRIFTING SNOW WITH GREATLY REDUCED VISIBILITY. THESE WINDS WILL
COMBINE WITH FALLING TEMPERATURES TO PRODUCE WIND CHILLS DOWN TO
10 BELOW ZERO TO 20 BELOW ZERO DURING THE EVENING HOURS SATURDAY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. ADDITIONAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATION OF AN INCH OR LESS. TOTAL SNOW AND SLEET
ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A TENTH
TO TWO TENTHS POSSIBLE. NORTHWEST WINDS GUSTING AROUND 40 MPH ON
SATURDAY.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA
AND NORTHWEST ILLINOIS.
* WHEN...FROM NOON FRIDAY TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...DIFFICULT TRAVEL DUE TO SNOW COVERED OR ICY ROADS.
PATCHY BLOWING SNOW COULD REDUCE VISIBILITIES ON SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...FOR AREAS THAT RECEIVED ICE ACCUMULATION,
THE HEAVY WEIGHT OF THE ICE COMBINED WITH STRONG WINDS ON
SATURDAY COULD BRING DOWN TREE BRANCHES AND LEAD TO ISOLATED
POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
IN ILLINOIS, GO TO WWW.GETTINGAROUNDILLINOIS.COM FOR ROAD
CONDITIONS. IN IOWA, CALL 511 FOR ROAD CONDITIONS.
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