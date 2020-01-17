...WINTER STORM UNDERWAY THROUGH SATURDAY...
.WIDESPREAD ACCUMULATING SNOW AND A WINTRY MIX OF SNOW, SLEET AND
FREEZING RAIN AT TIMES, WILL CONTINUE TO SPREAD NORTHEASTWARD
ACROSS THE AREA TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING. SNOW
ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES ARE LIKELY, ALONG WITH ICE
ACCUMULATIONS OF UP TO TWO TENTHS OF AN INCH. LOCALLY HIGHER
AMOUNTS OF SNOW MAY OCCUR IN AREAS THAT REMAIN IN SNOW FOR LONGER
DURATIONS AND AT HIGHER SNOWFALL RATES. THERE ALSO MAY BE A PERIOD
OF SLEET ACCUMULATION. STRONG SOUTHEAST WINDS GUSTING UP TO 30 TO
35 MPH THROUGH THIS EVENING WHEN COMBINED WITH THE FALLING
PRECIPITATION WILL FURTHER REDUCE VISIBILITIES AND CAUSE DANGEROUS
TRAVELING CONDITIONS.
BY SATURDAY MORNING, VERY STRONG NORTHWEST WINDS GUSTING TO 40 TO
45 MPH WILL LEAD TO BLOWING AND DRIFTING SNOW WITH GREATLY
REDUCED VISIBILITY. THESE WINDS WILL COMBINE WITH FALLING
TEMPERATURES TO PRODUCE WIND CHILLS DOWN TO 10 BELOW ZERO TO
20 BELOW ZERO DURING THE EVENING HOURS SATURDAY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH WILL
PRODUCE NEAR WHITEOUT CONDITIONS AT TIMES.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA
AND NORTHWEST ILLINOIS.
* WHEN...FROM NOON FRIDAY TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
IN ILLINOIS, GO TO WWW.GETTINGAROUNDILLINOIS.COM FOR ROAD
CONDITIONS.
IN IOWA, CALL 511 FOR ROAD CONDITIONS.
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