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WEBSTER COUNTY — Due to the current snowstorm hitting most of the state of Iowa, and very strong winds forecast for Saturday, January 18, the DNR is postponing the trout stocking at Moorland Pond.

Due to the heavy snowfall and blizzard like conditions, the access area will be greatly impacted, making it impossible for the trout stocking truck to get to the area. The trout stocking has been rescheduled for Friday, Jan. 24 at noon