...AN EXTENDED PERIOD OF HEAT AND HUMIDITY...
.A HOT AND HUMID AIRMASS WILL BUILD ACROSS THE MIDWEST STARTING
WEDNESDAY AND CONTINUING THROUGH SATURDAY. TEMPERATURES IN THE
90S WILL COMBINE WITH HUMIDITY TO PUSH HEAT INDUCES INTO THE 100
TO 110 RANGE, ESPECIALLY FROM THURSDAY THROUGH SATURDAY. IT IS
POSSIBLE THIS HEAT WILL CONTINUE INTO THE LATE WEEKEND, BUT
CONFIDENCE OF THIS REMAINS LOW AT THIS TIME.
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY
AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING...
* HEAT INDEX VALUES...95 TO 100 ON WEDNESDAY THEN POTENTIALLY
RANGING FROM 100 TO 110 THURSDAY THROUGH SATURDAY.
* TIMING...WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...HEAT-RELATED ILLNESSES MAY OCCUR DUE TO THE
PROLONGED PERIOD OF HEAT AND HUMIDITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF HOT
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY IS POSSIBLE. THIS COMBINATION
COULD CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
LIKELY. MONITOR LATER FORECASTS FOR UPDATED INFORMATION.
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