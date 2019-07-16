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ALBURNETT – The East Buchanan varsity baseball team lost to Alburnett 11-1 in the Class 1A District 9 semifinals on Saturday, ending their season.

Alburnett scored two runs in the first, second, fourth and fifth innings; and scored three runs in the third inning. East Buchanan only scored one run in the fourth inning and the game ended after five innings.

East Buchanan finishes their season with a 11-19 after losing their district game to Alburnett.

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