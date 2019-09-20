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WINTHROP – East Buchanan was unable to score as they were defeated 21-0 by Grundy Center at home on Friday night.

The Buccaneers drop to 2-2 after falling to Grundy Center, who moves up to 4-0 for the season.

East Buchanan will to rebound next Friday when they travel to North Tama for a 7 p.m. game.

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