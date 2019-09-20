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CONRAD – The Jesup varsity football team defeated BCLUW 41-27 in a shootout on the road Friday.

The J-Hawks win evens up their record to 2-2, as BCLUW falls to 0-4. Jesup will play South Hardin next Friday for their homecoming game, which begins at 7:30 p.m.

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