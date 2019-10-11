...FREEZE TO END THE GROWING SEASON TONIGHT...
.THE COLDEST AIR OF THE SEASON WILL SETTLE INTO THE REGION TONIGHT,
WITH TEMPERATURES EXPECTED TO DROP INTO THE UPPER 20S TO LOWER
30S. THESE COLD TEMPERATURES COULD KILL ANY UNPROTECTED SENSITIVE
VEGETATION ACROSS THE REGION AND BRING AN END TO THE GROWING
SEASON.
...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO
9 AM CDT SATURDAY...
* WHAT...WIDESPREAD TEMPERATURES IN THE UPPER 20S TO LOWER 30S. A
FREEZE IS EXPECTED.
* WHERE...ALL OF EASTERN IOWA, NORTHWEST ILLINOIS AND NORTHEAST
MISSOURI.
* WHEN...LATE THIS EVENING THROUGH EARLY SATURDAY MORNING.
* IMPACTS...FREEZING CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE
VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
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