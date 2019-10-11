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EDGEWOOD – The East Buchanan varsity volleyball team lost to Edgewood-Colesburg on the road in a Tri-Rivers Conference match Thursday.

Ed-Co defeated the Buccaneers in three straight sets (25-13, 25-10, 25-14).

Bucs senior Alexa Riniker led the team with five kills, and also recorded two digs.

East Buchanan sophomore Lauren Donlea led the team with 12 assists and eight digs.

The Buccaneers are now 0-6 in conference and 4-17 overall. They will compete in the Don Bosco tournament today at 9 a.m.

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