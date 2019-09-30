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MAYNARD — Homecoming for West Central Community Schools kicked off on Sunday with powder puff football, boys volleyball, a jersey auction and the crowning of King Cooper Ingels and Queen Sara Worthy.

The district will have dress-up day themes the rest of the week.

Tuesday is Tourist day.

Wednesday is Western Day.

Thursday is Three of-a-kind Thursday.

Friday is Fire Up Friday.

Also on Friday, the Homecoming Parade line up is at 1 p.m. and the parade begins at 1:15 p.m. with a community pep rally to follow. T

he Homecoming football game against Midland begins at 7 p.m.

The Homecoming Dance is on Saturday at the school. It is scheduled to start at 8 p.m.

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