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Independence Bowling

Bowlerette League

Bowled Jan. 9

 TEAMW-L 
 NAPA  8-2
 Custom Concrete  7-3
 Denton Castings  5-5
 Indee Car Wash  5-5
 Del Rio  2-8
 Lucky 10 Lanes  1-9

HIGH SERIES: Katie Kuhse 533, Barb Bantz 527, Karen Arnold 524

HIGH GAME: Katie Kuhse 201, Jennifer Gonzalez 191, Julie Bentley 190