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Played at Williams Wellness Center, Jan. 12

Ruff Rhoades 2-1 over Transco (21-16, 19-21, 15-11)

Oelwein Dental 3-0 over Back Yard Living (21-10, 21-12, 15-10

Coaches on the Court 2-1 over Allure Salon (21-12, 21-13, 10-15)

Oelwein Chiropractic 3-0 over Back yard Living (21-12, 21-13, 17-15

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