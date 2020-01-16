...WINTER STORM TO IMPACT THE AREA FRIDAY THROUGH SATURDAY...
.A WINTER STORM WILL BRING WIDESPREAD ACCUMULATING SNOW, A WINTRY
MIX OF SNOW AND FREEZING RAIN, AND AREAS OF BLOWING AND DRIFTING
SNOW TO THE AREA FRIDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY. SNOW
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED TO RANGE FROM 5 TO 8 INCHES NEAR AND
NORTH OF INTERSTATE 94 IN WISCONSIN, TO 3 TO 5 INCHES FARTHER
SOUTH ACROSS SOUTHWEST AND CENTRAL WISCONSIN. IN ADDITION, A
WINTRY MIX OF FREEZING RAIN AND SNOW WILL BE POSSIBLE FRIDAY NIGHT
INTO EARLY SATURDAY MORNING. ICE ACCUMULATIONS OF UP TO ONE TENTH
OF AN INCH ARE POSSIBLE SOUTH OF INTERSTATE 90, WITH A GLAZE OF
ICE POSSIBLE ELSEWHERE. STRONG NORTHWEST WINDS SATURDAY AFTERNOON
MAY LEAD TO AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW, ESPECIALLY ACROSS
OPEN AREAS OF NORTHEAST IOWA AND SOUTHEAST MINNESOTA.
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 10 AM FRIDAY TO 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHEAST IOWA AND
SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...FROM 10 AM FRIDAY TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS
COULD IMPACT THE FRIDAY EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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