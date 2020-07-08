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The Covid Care Cruise hosted by Kenneth Magsamen will be back by popular demand on July 24 from 5-7 p.m.

To maintain safety of the public during this pandemic, participants are being asked to do things a little differently this time.

The Cruise will be on the south end of town from Oelwein City Park to Dollar Fresh. Birdnow Motor trade of Oelwein is allowing cars to park on the sales lot, 1440 S. Frederick Ave., in order to promote safe social distancing on private property.

Come cruise or come to Birdnow, park and enjoy the cars. All cars and bikes are welcome.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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