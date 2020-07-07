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Fayette County Extension is offering several opportunities to complete a continuing instruction course for private pesticide applicators.

Owing to COVID-19 distancing regulations, applicators must preregister; no walk-ins. The two-hour long course will occur at two time slots, 8:30-10:30 a.m. or 1-3 p.m., on Thursdays, July 30, Aug. 6, Aug. 27, Sept. 3 and Sept. 24.

Registration costs $20 and may be paid on training day. Just one two-hour course will fulfill 2019-2020 recertification requirements.

For details, contact Fayette County Extension at 563-425-3331.

 
 
 

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