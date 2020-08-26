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man injured in fairbank

A medical helicopter waits to transport David J. Stutzman, 57 of Fairbank, to an Iowa City hospital after he was injured Tuesday using the horse-drawn rake.

 Courtesy of the Buchanan County

FAIRBANK — A 57-year-old man was seriously injured Tuesday evening by a horse-drawn rake and airlifted to a hospital in Iowa City, according to the Buchanan County Sheriff's Office.

At about 6 p.m. deputies responded to a 911 report of an injured man in the 1300 block of 150th Street, southeast of Fairbank.  David J. Stutzman, of Fairbank, was using the horse-drawn rake when he fell and the rake went over him, the Sheriff's Office reported.

Stutzman sustained serious injuries to one of his legs and was airlifted from the scene to the University of Iowa Hospitals and Clinics in Iowa City for treatment.

Fairbank Fire Department and AirCare assisted at the scene.