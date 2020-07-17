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The Fayette County Board of Supervisors will meet at 9 a.m. Monday, July 20.

They are poised to approve bids for a water heater for the courthouse and jury box chairs, the county treasurer’s semi-annual report and quarterly reports of elected officials. Discussion will include the flag design for Fayette County and a secondary roads update.

 
 
 

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