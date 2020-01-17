...SNOW AND A WINTRY MIX TO HIT THE AREA...
.SNOW WILL OVERSPREAD THE AREA LATE FRIDAY MORNING THROUGH THE
AFTERNOON BEFORE BECOMING A WINTRY MIX OF SNOW AND FREEZING RAIN
FRIDAY NIGHT. THIS WINTRY MIX IS EXPECTED TO THEN CHANGE BACK TO
ALL SNOW FOR SATURDAY. ACCUMULATIONS OF 5 TO 8 INCHES ARE EXPECTED
ALONG AND NORTH OF INTERSTATE 94 WITH 3 TO 6 INCHES FOR THE REST
OF THE AREA. WITH THE FREEZING RAIN POTENTIAL, ICE ACCUMULATIONS
UP TO A TENTH OF AN INCH COULD OCCUR SOUTH OF INTERSTATE 90 WITH A
LIGHT GLAZE ELSEWHERE.
AS THE STORM IS DEPARTING THE REGION SATURDAY, NORTHWEST WINDS
WILL INCREASE AND COULD CREATE AREA OF BLOWING AND DRIFTING SNOW.
THE MOST LIKELY AREAS FOR THIS TO OCCUR WOULD BE OVER THE OPEN
AREAS OF NORTHEAST IOWA AND SOUTHEAST MINNESOTA ALONG WITH THE
HIGHER TERRAIN LOCATIONS OF WESTERN WISCONSIN.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM FRIDAY TO
6 PM CST SATURDAY...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH SATURDAY.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHEAST IOWA AND
SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...FROM 10 AM FRIDAY TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE FRIDAY EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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