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ROCHESTER, Minn. — Brittany Carolan, of Calmar, was among more than 300 students from Rochester Community and Technical College who made the dean’s list for fall semester ending this past December.

Each semester, recognition is given to full-time students who achieve academic excellence by inclusion on the dean’s list. To qualify for the dean’s list, a student must successfully complete 12 or more letter-graded credits, in the same semester, and achieve a grade point average between 3.5 and 3.99.

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