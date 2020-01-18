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Card shower for Dwayne Ott's 85th birthday

Dwayne “Buzzy” Ott

FAIRBANK — Dwayne “Buzzy” Ott will celebrate his 85th birthday on Jan. 27.

Dwayne was born on a Century Farm north of Fairbank in 1935. He owned and operated the family farm until his recent retirement. His son Dennis and wife Roxanne now own and continue to carry on the farming operation there.

Dwayne would love to hear from friends, wherever you may be. Everyone is invited to share a card or special memory with him at: 1101 Third St. S.W., Oelwein, Iowa 50662.

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