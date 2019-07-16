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INDIANOLA — Simpson College student Cassandra Bergman of Sumner earned dean’s list honors for the 2019 spring semester, the college recently announced. To qualify for the dean’s list, students must achieve a minimum GPA of 3.70 for the semester.

In all, Simpson College placed 227 undergraduate students on the dean’s

list.

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