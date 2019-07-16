...DANGEROUS HEAT POSSIBLE LATE THIS WEEK...
.DANGEROUS HEAT WILL BE POSSIBLE TO CLOSE OUT THE WORK WEEK AND
START THE WEEKEND. AFTERNOON HEAT INDICES IN THE 100 TO 110 RANGE
MAY OCCUR FROM THURSDAY THROUGH SATURDAY.
EXPOSURE TO THIS LEVEL OF HEAT FOR SEVERAL DAYS IN A ROW IS
PARTICULARLY DANGEROUS FOR THE ELDERLY, PETS AND VERY YOUNG.
MONITOR FORECASTS FOR LATER IN THE WEEK, ESPECIALLY IF YOU HAVE
OUTDOOR PLANS.
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON
THROUGH SATURDAY EVENING...
* TEMPERATURE...AFTERNOON TEMPERATURES OF 95 TO 100 ARE
POSSIBLE, WITH AFTERNOON HEAT INDICES TOPPING OFF IN THE 105
TO 110 DEGREE RANGE.
* IMPACTS...THIS POTENTIALLY DANGEROUS AND PROLONGED HEAT CAN
CAUSE HEAT ILLNESSES, ESPECIALLY IN THE ELDERLY, VERY YOUNG AND
PETS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF HOT
TEMPERATURES IS EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND
HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY
IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...AND CHECK UP
ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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