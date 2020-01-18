...SNOW, FREEZING DRIZZLE TONIGHT...SLIPPERY TO HAZARDOUS TRAVEL...
.SNOW WILL CONTINUE TO FALL ACROSS MUCH OF WISCONSIN THROUGH LATE
EVENING WHILE TO THE WEST AREAS OF FREEZING DRIZZLE OR A WINTRY
MIX ARE COMMON.
ROADS ACROSS THE REGION ARE SNOW COVERED AND SLICK WITH THE
POTENTIAL FOR ADDITIONAL ICING. BE READY FOR SLIPPERY TO
HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS. DELAY OR ALTER YOUR TRAVEL PLANS
TONIGHT IF YOU CAN.
THE PRECIPITATION WILL SWITCH BACK TO A PERIOD OF LIGHT SNOW
EARLY SATURDAY MORNING BEFORE WINDS BECOME STRONG AND GUSTY FROM
THE WEST NORTHWEST. BLOWING AND DRIFTING SNOW IS LIKELY ACROSS
OPEN AND UNSHELTERED AREAS, CREATING ADDITIONAL DRIVING
DIFFICULTIES FOR TRAVELERS. RAPIDLY COOLING TEMPERATURES WILL ALSO
CAUSE WET ROADS TO FREEZE DURING THE DAY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...FREEZING DRIZZLE, SNOW TO WINTRY MIX. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF UP TO 1 INCH AND ICE ACCUMULATIONS UP TO 1/10
OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH SATURDAY.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST IOWA AND SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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