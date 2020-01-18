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DUBUQUE — The following area students were named to the Dean’s List at Clarke University for the fall 2019 semester. The list recognizes full-time Clarke students who have earned a 3.65 grade-point average or above, on a 4.0 scale, with a minimum of 12 graded hours.

Achieving recognition for academic excellence are Jenna Weber, Brandon; Autumn Lamb, Clermont; and Andrew Evans, Independence.

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