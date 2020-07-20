July 21-25
Award, Name, City/State, Club/Farm Name
Department - U Clover Kids
Division - K Dog Obedience, Handling & Agility
Class CK16 - CK Intro Class
CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK
CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK
CK - Chloe Sparrgrove, West Union, Growing Greener CK
CK - Khloee Cannon, Hawkeye, Dynamite Clovers
CK - Levi Bushman, Castalia, Dover Clover Kids
Class CK17 - CK Handling (Showmanship)
CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK
CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK
CK - Chloe Sparrgrove, West Union, Growing Greener CK
CK - Khloee Cannon, Hawkeye, Dynamite Clovers
CK - Levi Bushman, Castalia, Dover Clover Kids
Class CK18 - Ck Agility
CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK
CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK
CK - Chloe Sparrgrove, West Union, Growing Greener CK
CK - Khloee Cannon, Hawkeye, Dynamite Clovers
CK - Levi Bushman, Castalia, Dover Clover Kids
Department J - Dog
Division A - Obedience
Class 30100 - Intro Class A
B - Jocelyn Buehler, Fayette, Harlan-Fremont
B - Avery Puls, Maynard, Harlan-Fremont
R - Taten Streif, Wadena, Fayette Firecrackers
W - Charity Bushman, Castalia, Eldorado Eagles
Class 30101 - Intro Class B
B - Hailee Cannon, Hawkeye, Harlan-Fremont
B- Lillian Eitel, Randalia, Harlan-Fremont
B - Kenidee Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
Class 30103 - Beginners Novice B
B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
Class 30104 - Preferred Novice A
B - Anastasia Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs
Class 30105 - Preferred Novice B
B - Alyssa Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs
Class 30107 - Novice B
B - Breanna Baumler, West Union, Eldorado Eagles
Division B - Handling
Class 30201 - Junior Handling
B - Jocelyn Buehler, Fayette, Harlan-Fremont
B - Taten Streif, Wadena, Fayette Firecrackers
B - Avery Puls, Maynard, Harlan-Fremont
B - Hailee Cannon, Hawkeye, Harlan-Fremont
B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
B - Lillian Eitel, Randalia, Harlan-Fremont
R - Kenidee Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
R - Charity Bushman, Castalia, Eldorado Eagles
Class 30202 - Intermediate Handling
B - Anastasia Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs
Class 30203 - Senior Handling
B - Alyssa Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs
B - Breanna Baumler, West Union, Eldorado Eagles
Division C - Agility
Class 30140 - Agility
B - Breanna Baumler, West Union, Eldorado Eagles
B - Kenidee Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
B - Jocelyn Buehler, Fayette, Harlan-Fremont
B - Hailee Cannon, Hawkeye, Harlan-Fremont
B - Lillian Eitel, Randalia, Harlan-Fremont
B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont
B - Alyssa Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs
B - Anastasia Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs
B - Taten Streif, Wadena, Fayette Firecrackers
B - Avery Puls, Maynard, Harlan-Fremont
B - Charity Bushman, Castalia, Eldorado Eagles
DOG CHAMPIONS
Champion Intro Class Dog A – Jocelyn Buehler
Reserve Champion Intro Class Dog A – Avery Puls
Champion Intro Class Dog B – Hailee Cannon
Reserve Champion Intro Class Dog B – Lillian Eitel
Champion Beginners Novice B – Raeleigh Hepker
Reserve Champion Beginners Novice B – Raeleigh Hepker
Champion Preferred Novice A – Anastasia Jones
Champion Preferred Novice B – Alyssa Jones
Champion Novice B – Breanna Baumler
Champion Junior Handler – Jocelyn Buehler
Reserve Champion Junior Handler – Taten Streif
Champion Intermediate Handler – Anastasia Jones
Champion Senior Handler – Alyssa Jones
Reserve Champion Senior Handler – Breanna Baumler
Champion Dog Agility – Breanna Baumler
Reserve Champion Dog Agility – Kenidee Hepker