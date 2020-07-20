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July 21-25

Award, Name, City/State, Club/Farm Name

Department - U Clover Kids

Division - K Dog Obedience, Handling & Agility

Class CK16 - CK Intro Class

CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK

CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK

CK - Chloe Sparrgrove, West Union, Growing Greener CK

CK - Khloee Cannon, Hawkeye, Dynamite Clovers

CK - Levi Bushman, Castalia, Dover Clover Kids

Class CK17 - CK Handling (Showmanship)

CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK

CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK

CK - Chloe Sparrgrove, West Union, Growing Greener CK

CK - Khloee Cannon, Hawkeye, Dynamite Clovers

CK - Levi Bushman, Castalia, Dover Clover Kids

Class CK18 - Ck Agility

CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK

CK - Tucker Fels, Hawkeye, Windsor Sparkplugs CK

CK - Chloe Sparrgrove, West Union, Growing Greener CK

CK - Khloee Cannon, Hawkeye, Dynamite Clovers

CK - Levi Bushman, Castalia, Dover Clover Kids

Department J - Dog

Division A - Obedience

Class 30100 - Intro Class A

B - Jocelyn Buehler, Fayette, Harlan-Fremont

B - Avery Puls, Maynard, Harlan-Fremont

R - Taten Streif, Wadena, Fayette Firecrackers

W - Charity Bushman, Castalia, Eldorado Eagles

Class 30101 - Intro Class B

B - Hailee Cannon, Hawkeye, Harlan-Fremont

B- Lillian Eitel, Randalia, Harlan-Fremont

B - Kenidee Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

Class 30103 - Beginners Novice B

B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

Class 30104 - Preferred Novice A

B - Anastasia Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs

Class 30105 - Preferred Novice B

B - Alyssa Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs

Class 30107 - Novice B

B - Breanna Baumler, West Union, Eldorado Eagles

Division B - Handling

Class 30201 - Junior Handling

B - Jocelyn Buehler, Fayette, Harlan-Fremont

B - Taten Streif, Wadena, Fayette Firecrackers

B - Avery Puls, Maynard, Harlan-Fremont

B - Hailee Cannon, Hawkeye, Harlan-Fremont

B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

B - Lillian Eitel, Randalia, Harlan-Fremont

R - Kenidee Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

R - Charity Bushman, Castalia, Eldorado Eagles

Class 30202 - Intermediate Handling

B - Anastasia Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs

Class 30203 - Senior Handling

B - Alyssa Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs

B - Breanna Baumler, West Union, Eldorado Eagles

Division C - Agility

Class 30140 - Agility

B - Breanna Baumler, West Union, Eldorado Eagles

B - Kenidee Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

B - Jocelyn Buehler, Fayette, Harlan-Fremont

B - Hailee Cannon, Hawkeye, Harlan-Fremont

B - Lillian Eitel, Randalia, Harlan-Fremont

B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

B - Raeleigh Hepker, Maynard, Harlan-Fremont

B - Alyssa Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs

B - Anastasia Jones, Hawkeye, Windsor Sparkplugs

B - Taten Streif, Wadena, Fayette Firecrackers

B - Avery Puls, Maynard, Harlan-Fremont

B - Charity Bushman, Castalia, Eldorado Eagles

DOG CHAMPIONS

Champion Intro Class Dog A – Jocelyn Buehler

Reserve Champion Intro Class Dog A – Avery Puls

Champion Intro Class Dog B – Hailee Cannon

Reserve Champion Intro Class Dog B – Lillian Eitel

Champion Beginners Novice B – Raeleigh Hepker

Reserve Champion Beginners Novice B – Raeleigh Hepker

Champion Preferred Novice A – Anastasia Jones

Champion Preferred Novice B – Alyssa Jones

Champion Novice B – Breanna Baumler

Champion Junior Handler – Jocelyn Buehler

Reserve Champion Junior Handler – Taten Streif

Champion Intermediate Handler – Anastasia Jones

Champion Senior Handler – Alyssa Jones

Reserve Champion Senior Handler – Breanna Baumler

Champion Dog Agility – Breanna Baumler

Reserve Champion Dog Agility – Kenidee Hepker

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