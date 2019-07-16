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The annual Hazleton all-school reunion potluck is set for Sunday, Aug. 4, at the Hazleton Legion Hall. A social hour begins at 11 a.m. followed with a potluck dinner at noon.

The event is for all persons that ever attended the Hazleton school, not just those who graduated from Hazleton.

Organizers hope to have a good turnout for the event, which includes games and prizes during the afternoon. A large display is reserved for newspaper clippings of Hazleton happenings through the years. Persons are encouraged to bring items to share in the display.