CALMAR — Several area students graduated with degrees and certifications from Northeast Iowa Community College this spring. Area graduates are listed alphabetically by their hometowns.
Arlington – Ashley Henke, Associate Degree Nursing, AAS
Calmar – Chelsea Dietzenbach, Associate Degree Nursing, AAS; Realynn Hawkins, Health Information Technology, AAS; Anna Heier, Associate Degree Nursing, AAS; Johanna Kunert, Dairy Science Technology, AAS; Derek Littrel, Dairy Science Technology, AAS; Marc Teff, Business Specialist, AAS
Clermont – Lexi West, Early Childhood, diploma
Dundee – Shandra Waugh, Health Information Technology, AAS
Fairbank – Benjamin Erhardt, Industrial Electrician, AAS
Fort Atkinson – Derek Dietzenbach, Agriculture Business, AAS; Landon Goza, Industrial Electrician, AAS; Gabriel Kipp, Industrial Electrician, AAS; Jackson Lukes, Industrial Electrician, AAS; Emily Reicks, Business Specialist, AAS
Fredericksburg – Dalton Engelhardt, John Deere TECH, AAS; Hannah Leichtman, Practical Nursing, diploma
Maynard – Marcia Streif, Business Specialist, AAS
Oelwein – Corea Barlow, Accounting Clerk, diploma, Applied Management, AAS; Ashley Conner, Practical Nursing, diploma; Kristin McGraw, Business Specialist, AAS
Ossian – Carson Bohr, Industrial Electrician, AAS; Carson Brincks, AA degree; Kasey Buchheit, Practical Nursing, diploma; Joseph Henning, John Deere TECH, AAS; Hannah McGee, Practical Nursing, diploma; Chloe Tieskoetter, Early Childhood, diploma; Cassidy Young, Early Childhood, diploma
Postville – Lesly Gonzalez, AA degree; Chaya Klein, Associate Degree Nursing, AAS; Drew Lubka, AA degree; Jacob Steffans, Industrial Electrician, AAS; Kely Toj, Practical Nursing, diploma; Cleiver Toj Lopez, Automotive Technology, AAS
Strawberry Point – Parker Klingman, Engineering Technology, AAS
Sumner – Tyler Bunce, Beef Science Technology, AAS; Carrie Franzen, Health Information Technology, AAS; Austin Schares, Ag Business-Precision Agriculture, certificate, Agriculture Business, AAS; Whitney Schirm, Practical Nursing, diploma
Waucoma – Shaylee Brincks, Agriculture Business, AAS, Beef Science Technology, AAS; Nicholas Shores, Industrial Electrician, AAS
West Union – Angel Giddens, Early Childhood, diploma; Rosita Hepperle, AA degree; Mariah O’Hare, Health Information Technology; Maria Streif, Dairy Science Technology, AAS
Westgate – Seanna Tan