...DANGEROUS HEAT POSSIBLE LATE THIS WEEK INTO THE WEEKEND...
.DANGEROUS HEAT IS POSSIBLE AREA WIDE LATE THIS WEEK INTO THE
BEGINNING HALF OF THE WEEKEND. AFTERNOON HEAT INDICES RANGING FROM
100 TO 110 MAY OCCUR FROM THURSDAY THROUGH SATURDAY, WITH THE
HOTTEST DAY LOOKING TO BE FRIDAY.
EXPOSURE TO THIS LEVEL OF HEAT FOR NUMEROUS DAYS IS VERY DANGEROUS,
ESPECIALLY FOR THE ELDERLY, CHILDREN, AND PETS. CONTINUE TO
MONITOR THE LATEST FORECASTS, ESPECIALLY IF YOU HAVE OUTDOOR
PLANS.
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON
THROUGH SATURDAY EVENING...
* TEMPERATURE...AFTERNOON TEMPERATURES OF 95 TO 100 ARE POSSIBLE,
WITH AFTERNOON HEAT INDICES TOPPING OFF IN THE 100 TO 110 RANGE.
* IMPACTS...THIS POTENTIALLY DANGEROUS AND PROLONGED HEAT CAN
CAUSE HEAT ILLNESSES, ESPECIALLY IN THE ELDERLY, VERY YOUNG
AND PETS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF HOT
TEMPERATURES IS EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND
HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY
IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...AND CHECK UP
ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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