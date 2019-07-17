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The Oelwein High School Class of ‘62 will hold their annual class social on Friday and Saturday, July 19-20. At 5 p.m. Friday, classmates will gather at Mona’s Fire Pit prior to enjoying the downtown evening activities highlighted by the “Odd Rods” car event.

Beginning at 3 p.m. Saturday, classmates will meet at Mona’s Fire Pit for more socializing before dining together. Friends of the class are welcome to join in for both events.

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