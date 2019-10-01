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Open house Saturday for Kaltenbach's 50th anniversary

Rob and Jacci Kaltenbach

The family of Robert and Jacci Kaltenbach is hosting an open house in honor of the couple’s 50th wedding anniversary on Saturday, Oct. 5. They were married on Oct. 11, 1969 in Oelwein at Zion Lutheran Church.

The open house will be at the American Legion located at 108 1st St. SW, Oelwein, from 1–4 p.m. Everyone is invited to stop by and help them celebrate their special day.

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