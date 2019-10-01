Open house Saturday for Kaltenbach's 50th anniversary

...HEAVY RAIN EXPECTED FROM TUESDAY INTO WEDNESDAY MORNING...
.HEAVY RAIN IS EXPECTED FOR AREAS MAINLY ALONG AND SOUTH OF
INTERSTATE 90 INTO WEDNESDAY MORNING. 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL
IS EXPECTED, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE HEAVIEST
RAINFALL LOOKS TO OCCUR FROM TUESDAY INTO TUESDAY NIGHT. WITH
ALREADY SATURATED SOILS, STORMS THAT REPEAT OVER THE SAME AREAS
COULD RESULT IN FLASH FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT TUESDAY
THROUGH WEDNESDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA, SOUTHEAST MINNESOTA, AND WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN IOWA, ALLAMAKEE, CHICKASAW,
CLAYTON, FAYETTE, FLOYD, HOWARD, MITCHELL, AND WINNESHIEK. IN
SOUTHEAST MINNESOTA, DODGE, FILLMORE, HOUSTON, MOWER, OLMSTED,
AND WINONA. IN WISCONSIN, CRAWFORD, GRANT, LA CROSSE, MONROE,
RICHLAND, AND VERNON.
* FROM 7 AM CDT TUESDAY THROUGH WEDNESDAY MORNING
* 1 TO 3 INCHES OF RAIN WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE
MAINLY ALONG AND SOUTH OF THE INTERSTATE 90 CORRIDOR.
* WITH ALREADY SATURATED SOILS, THIS HEAVY RAIN MAY CAUSE FLASH
FLOODING. MUD AND ROCK SLIDES WILL ALSO BE POSSIBLE IN THE BLUFF
AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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