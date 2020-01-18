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SIOUX CITY — Joseph Rohlfsen of Jesup, was among 23 Morningside College students who graduated with Master of Arts in Teaching degrees in December 2019. There were also 55 Morningside College students that graduated with bachelor’s degrees.

Morningside College is a private college in Sioux City, Iowa that offers over 65 majors and pre-professional programs, online graduate programs in education and nursing, and an online bachelor’s degree completion program.

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