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Millstream Brewing announced late Tuesday that this Saturday's schedule event Tour de Brew, a 38-mile bike ride that begins in the Amana Colonies, that is sponsored by the brewery has been canceled. The 2020 bike ride is part of the Amana Colonies' Bike and Hike Weekend.

The other scheduled events of Bike and Hike Weekend remain intact. They include a Gravel Bike route along with 7 walking trails designed for all fitness levels. Bike and Hike Weekend runs July 11-12.

Contact the Amana Colonies Convention and Visitors Bureau for more information 319-622-7624.

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