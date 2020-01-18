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Fayette County Sheriff's Log

Michael McAllen

Thursday, Jan. 16

At approximately 4:15 p.m., the Fayette County Sheriff’s Office executed a search warrant at 307 Almira St. in Elgin. After a search of the residence, multiple drug and narcotic equipment were seized from the residence. Michael Scott McAllen, 32 of Elgin, was charged with possession of a controlled substance 3rd offense, Class D felony, and possession of drug paraphernalia, a simple misdemeanor. McAllen is being held at the Fayette County Jail on multiple charges and a warrant for parole violation. The sheriff’s office reports this case is under investigation and more charges are pending.

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