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Tuesday, July 7

At approximately 8:16 p.m. Justin T. Yoerger, 31, of West Union, turned himself in at the Fayette County Jail. There was a warrant issued for his arrest for willful injury. Bond was set in the amount of $7,500. Yoerger was held awaiting his initial court appearance.

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