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The National Weather Service has issued a tornado watch, which will be in effect until 10 p.m. for the Oelwein area.

Counties in northeast Iowa under a tornado watch includes Allamakee, Chickasaw, Clayton, Fayette, Floyd, Howard, Mitchell and Winneshiek.

Fayette County is also under a flash flood watch until 1 a.m. Friday. The National Weather Service said there is potential for heavy rainfall from thunderstorms that could be up to two inches per hour. Those who live near a river, stream or low-lying area should be prepared for rapidly rising water levels and be ready to move to higher ground if heavy rain develops.