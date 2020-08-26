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Oelwein Firefighters will conduct a Fill The Boot campaign for the Muscular Dystrophy Association on Friday, Aug. 28 and Saturday, Aug. 29, at the intersection of First Avenue and East Charles.

Firefighters will be in uniform with collection areas marked off by Fill The Boot traffic cones. Area residents are encouraged to contribute to this annual campaign fundraiser.

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