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July 3-7

Friday, July 3

At 2:24 p.m., Oelwein Police Officers were called to the 200 block of Second Avenue Southeast for a report of a theft. This incident remains under investigation

Tuesday, July 7

At 10:37 p.m., Oelwein Officers were called to the 400 block of Seventh Street Southeast for a report of a burglary. This incident remains under investigation.

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